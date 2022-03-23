Prens Wiliam ve Kate Middleton'ın eski sömürge ülkesi Jamaika ziyareti tepkiyle karşılanıyor

Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Kate Middleton, eski İngiliz sömürgesi Jamaika’ya ziyarete giderken profesörler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda öne çıkan Jamaikalı isim, özür ve kölelik tazminatı bekliyor.

Huffington Post’ta yer alna habere göre, Cambridge Dükü ve Düşesi, geniş bir Karayipler gezisi kapsamında, Jamaika’nın bağımsızlığının 60’ıncı yılına ve Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70’inci yılına denk gelecek bir şekilde eski İngiliz sömürgesini ziyaret ediyor.

100 Jamaikalı öne çıkan isimden oluşan bir grup bu ziyareti reddederek bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Büyükannenizin tahta çıkışının 70’inci yılını kutlamak için bir neden görmüyoruz çünkü onun liderliği ve ondan öncekiler, insanlık tarihinin en büyük insan hakları trajedilerinden birine sebep oldu”

Uzun süredir 7 milyar pound’a paran tazminat için mücadele veren Jamaikalı milletvekili Mike Henry, “insan hayatı ve emeğinin istismarına” karşılık Kraliyet ailesinden bekledikleri ilk adımın özür dilemek olduğunu söyledi.

İngiliz yönetimi altında Jamaika’da 300 yıl boyunca yüz binlerce Afrikalı köle çalışmak zorunda kalmıştı.