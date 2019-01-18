Prens Philip, trafik kazası geçirdi!

T24

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, Sandringham'daki kraliyet evinin yakınlarında trafik kazası geçirdi. Buckingham Sarayı, 97 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün yaralanmadığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 15:00 sularında A149 karayolunda meydana gelen kazada Prens Philip, Range Rover marka aracını kullanıyordu. Edinburgh Dükü'nün kazanın ardından Sandringham'daki mülke geri dönüdğü ve önlem olarak bir doktor tarafından muayene edildiği ifade edildi.

Prens Philip'in araçtan çıkmasına yardım ettiklerini belirten görgü tanıkları, Prens'in "aşırı derece şok olduğunu" ifade etti.

Norfolk Polisi, kazada diğer araçta bulunan iki kişinin küçük yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi.

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