Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da düzenlenecek

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü Windsor'da düzenleneceğini açıkladı.

Bir saray sözcüsü, devlet töreni değil, "Prens Philip'in isteklerini fazlasıyla yansıtan bir kraliyet töreni" olacağını söyledi.

Cenaze töreni, İngiltere saatiyle 15.00'te başlayacak ve televizyonlardan canlı yayınlanacak.

Prens Charles da dahil olmak üzere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri cenazenin arkasından yürüyecek. Kraliçe Elizabeth ise cenaze töreninin düzenleneceği şapele ayrı bir şekilde gidecek.

BBC Kraliyet Muhabiri Jonny Dymond, Prens Harry'nin cenaze törenine katılacağını, hamile olan eşi Meghan Markle'ın ise sağlık gerekçeleriyle törene katılmacağını bildirdi.