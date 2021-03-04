Prens Philip'in "başarılı bir kalp prosedürü" geçirdiği açıklandı

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Edinburgh Dükü Prens Philip'in çarşamba günü daha önceden de bulunan bir sorun için kalbinden "başarılı" bir prosedür geçirdiğini duyurdu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 99 yaşındaki Prens Philip'in dinlenmek ve sağlığına kavuşmak için birkaç gün hastanede kalacağını belirtti.

Saray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Edinburgh Dükü dün kalbinde daha önceden bulunan bir sorun için St Bartholomew’s Hastanesinde başarılı bir prosedür geçirdi. Prens Hazretleri tedavi, dinlenmek ve toparlanmak için birkaç gün hastanede kalacak"

Prens Philip, iki haftadır hastanede tedavi görüyordu. Saray, Prens'in hastanede kalma nedenini "önlem amaçlı" olarak açıklamıştı.