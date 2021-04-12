Prens Philip'i kutsal gören Vanuatu kabilesinde yas

Pasifik Adaları'ndan Vanuatu'da Edinburgh Dükü Prens Philip'in kutsal bir figür olarak kabul edildiği kabilede, Prens'in ölümü üzerine yas tutulmaya başlandı.

Reuters'a konuşan kabile lideri Şef Yapa, "Tanna adası insanları ve İngiliz halkı arasındaki bağ çok güçlüdür. Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Kabileleri 1970'den bu yana araştıran antropolog Kirk Huffman, Vanuatu'da Prens Philip'in kutsal görülme nedeninin, "Prens Philip'i oradaki dağlarda yaşamış güçlü bir ruh ya da tanrının dünyaya dönmüş hâli olarak görmeleri" olduğunu söyledi.

Kabilenin, Prens'in ölümünden sonra dans ritüelleri gerçekleştirmesi, resmi tören düzenlemesi ve erkeklerin "kava" isimli tören içeceği içerek Prens Philip'i anmasının beklendiği belirtildi.