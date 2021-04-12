Prens Philip'i kutsal gören Vanuatu kabilesinde yas

Reuters'a konuşan kabile lideri Şef Yapa, "Tanna adası insanları ve İngiliz halkı arasındaki bağ çok güçlüdür. Kraliyet ailesine ve İngiltere halkına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
Kabilenin, Prens'in ölümünden sonra dans ritüelleri gerçekleştirmesi, resmi tören düzenlemesi ve erkeklerin "kava" isimli tören içeceği içerek Prens Philip'i anmasının beklendiği belirtildi.
Yakel ve Yaohnanen köylerinde yaşayan kabilelerde "Prens Philip Hareketi"nin yaklaşık yarım yüzyıldır devam ettiği ve yüzlerce üyesi olduğu biliniyor.