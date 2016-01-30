Prens Harry'nin yeni kız arkadaşı ABD'li Labelle mi?

İngiltere’nin 31 yaşındaki prensi Harry’nin Christian Dior Moda Evi için çalışan 22 yaşındaki ABD’li halkla ilişkiler uzmanı Juliette Labelle ile yeni bir ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi Prens’in Labelle ile yeni yılda Los Angeles’ta tanıştığını ve ondan çok etkilendiğini yazdı.

Labelle, İngiliz basınına yaptığı kısa açıklamada, tahtın varisleri arasında beşinci sırada olan prensi “tanımadığını” söylerken, Kraliyet Ailesi de dedikodularla ilgili bir yorumda bulunmaya yanaşmadı.