Prens Harry yeni sevgilisiyle görüntülendi

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve bir süredir birliktelik yaşadığı sevgilisi ABD’li oyuncu Meghan Markle, ilk kez birlikte görüntülendi. Çift, Londra'daki Gielgud Tiyatrosu'nda "The Curious Incident of the Dog" isimli gösteriyi izledi.

Londra'nın en kalabalık caddelerinden biri olan Shaftesbury’de görüntülenen ikiliye kraliyet ailesinin bir koruması da eşlik etti.

Çifte yakın bir kaynak, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada “Birbirlerine çok hayranlar ve arkadaşlarına birbirlerini çok sevdiklerini söylediler” dedi.

Harry'nin Noel'i Kraliçe Elizabeth ile geçireceği belirtilirken, sevgilisi Markle'ın bu etkinliğe katılmayacağı konuşuluyor.

35 yaşındaki Meghan Markle Kanada’nın Toronto şehrinde dizi çekimlerini sürdürse de sık sık Londra’ya sevgilisini ziyarete gidiyor.



Meghan Markle geçen üç ay boyunca dört İngiltere ziyareti yaparken, Prens Harry ise geçen ay bir kez Toronto’ya sevgilisini görmeye gitti.