Prens Harry ve Meghan Markle'ın balayı adresi belli oldu: Namibya

İngiltere tahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry ve ABD'li nişanlısı Meghan Markle, balayını Güney Afrika ülkesi Namibya'da geçirecek.

19 Mayıs'ta gerçekleşecek yılın düğünü sonrasında ünlü çift balayını geçirmek için macera dolu bir tatil planladı.

Dailymail'in haberine göre çift; siyah gergedan, zürafa ve fillerin yaşadığı Namibya'nın en yeni turistik merkezi olan Hoanib Vadisi Kampı'nda kalacak.

Geceliği 500 sterlin (yaklaşık 3 bin TL) olan çöl ortasındaki evler, en yakın kasabaya dört saat uzaklıkta yer alıyor.