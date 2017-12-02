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Dünya

Prens Harry ve Meghan Markle'ı tanıştıran ünlü moda tasarımcısı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Aralık (DHA) - İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından geçen hafta nişanlandıkları duyurulan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle'ı tanıştıran ortak arkadaşları ünlü ve Yahudi bir moda tasarımcısı olabileceği ortaya atıldı

02 Aralık 2017 14:19

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Aralık (DHA) - İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından geçen hafta nişanlandıkları duyurulan Prens Harry ve oyuncu Meghan Markle\'ı tanıştıran ortak arkadaşları ünlü ve Yahudi bir moda tasarımcısı olabileceği ortaya atıldı.
İngiliz Kraliyet Ailesi\'nin tahttaki beşinci varisi olan Prens Harry ve ABD\'li oyuncu Meghan Markle geçen hafta nişanlandıklarını açıklamıştı. Duyurunun ardından BBC\'ye verdikleri röportajda tanışma hikayeleri ve evlenme teklifi dahil birçok soruyu yanıtlayan çiftin bir ortak arkadaş aracılığıyla tanıştıkları biliniyordu. Ortak arkadaşlarının ismini vermeyen Meghan Markle, \"kendisinin mahremiyetini korumak istediklerini\" söylemişti.
Halk tarafından oldukça ilgi göre nişan haberinin ardından, sıkı Kraliyet Ailesi takipçileri çifti tanıştıran ortak arkadaşın ünlü moda tasarımcısı Misha Nonoo olduğunu düşünüyor. Meghan Markle\'ın çok yakın arkadaş olduğu Nonoo, 2011 yılında gerçekleşen Prens William ve Kate Middleton\'ın düğününe katılmış ve Nonoo\'nun eski eşi Alexander Gilkes, bir süreliğine Prens Harry\'nin kuzeni olan Prens Eugenie için çalışmıştı.
Bahreyn\'in Basra Körfezi\'nde doğan Misha Nonoo, New York\'ta ünlü bir moda tasarımcısı olmadan önce Londra\'da ve Paris\'te yaşayarak eğitimini tamamladı. Emma Watson ve Cate Blanchett dahil olmak üzere birçok ünlünün kıyafetlerini tasarlayan Nonoo, Bahreynli bir Yahudi ailesinde büyüdü. Teyzesi Houda Nonoo, ABD\'ye bir Arap ülkesinden atanan ilk Yahudi unvanını taşıyor.
Nonoo\'nun temsilcisi konuyla ilgili yorum yapmadı ve \"Misha, Meghan\'la olan ilişkisi hakkında bir yorumda bulunmayacak\" dedi.
(Fotoğraflı)

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