Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesine borçlarını ödedi

Netflix ile 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, Kraliyet Hanesi’ne geri ödedi.

Sputnik Türkçe'deki habere göre, Britanya Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry’nin, Windsor’da bulunan Frogmore Cottage’ı yenilemek için aldığı 2.4 milyon sterlinlik borcu (23 milyon TL), Kraliyet Hanesi’ne geri ödediği belirtildi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın Netflix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 milyon TL) anlaşma sonrası Kraliyet Hanesi’ne ödemeyi yaptığına dikkat çekildi.

Harry ve Meghan çifti, şu anda ABD’nin California eyaletinde 14 milyon (137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldıkları evde yaşıyor.