Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Archie'nin fotoğrafını izinsiz çeken magazin muhabirlerine dava açıyor

Prens Harry ve Meghan Markle, çocukları Archie'nin fotoğrafının izinsiz bir şekilde drone'larla çekilmesi ve paylaşılmasının ardından dava açma kararı aldı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Los Angeles'a yerleşen çift, çocukları Archie'nin fotoğraflarını çeken magazin gazetecilerine dava açacaklarını açıkladı. California'da açılacak davayla ilgili olarak avukat Michael Kump, şunları açıkladı: "California'daki her birey ve ailenin evlerindeki gizlilikleri yasalarla garanti altına alınmıştır. Hiçbir drone, helikopter ya da kamera lensi bu hakkı ellerinden alamaz"