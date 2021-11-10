Prens Harry: Twitter CEO'su Dorsey'yi ABD'deki Kongre baskını konusunda bir gün önceden uyardım

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Sussex Dükü Prens Harry, Twitter patronu Jack Dorsey'yi ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta meydana gelen Kongre saldırısından bir gün önce uyardığını belirtti.

RE:WIRED teknoloji forumunda konuşan Harry, "Onu, platformunun bir darbe hazırlığı için kullanıldığı konusunda uyardım. O e-postayı bir gün öncesinde göndermiştim. Sonra olaylar yaşandı ve bir daha konuşmadık" dedi.

Foruma video bağlantı aracılığıyla katılan Harry, sosyal medyanın nefret kampanyaları ve yalan haberlerin yayılmasındaki rolü konusunda konuştu.

Sussex Dükü, sosyal medya şirketlerinin bu tür tehlikelere karşı yeterince önlem almadığını savundu.

6 Ocak'ta Donald Trump destekçileri, Joe Biden'ın başkanlığının resmileştirilmesi için yapılan oturumu durdurmak için ABD'nin yasama organı Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nı basmıştı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.