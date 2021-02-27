Prens Harry, 'ruh sağlığını bozduğunu' söyledi, kraliyetten ayrılık nedenini açıkladı

Prens Harry, kararlarında basının rolünün ana faktör olduğunu söylerken, "Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu ruhsal sağlığımı mahvediyordu, bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum" dedi.

"Her kocanın ve babanın yapacağı şeyi yaptım" diyen Prens Harry, "Ailemi buradan çıkarmam gerekiyordu ifadesini kullandı.