Prens Harry, 'ruh sağlığını bozduğunu' söyledi, kraliyetten ayrılık nedenini açıkladı

Prens Harry, kararlarında basının rolünün ana faktör olduğunu söylerken, "Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu ruhsal sağlığımı mahvediyordu, bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum" dedi.
"Her kocanın ve babanın yapacağı şeyi yaptım" diyen Prens Harry, "Ailemi buradan çıkarmam gerekiyordu ifadesini kullandı.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Thomas Markle’a kızı tarafından yazılan mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesi ve alt kuruluşu ANL’ye dava açmıştı. İngiltere'deki Yüksek Mahkeme, Meghan Markle'ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited'i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu bulmıştu.