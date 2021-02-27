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Prens Harry, 'ruh sağlığını bozduğunu' söyledi, kraliyetten ayrılık nedenini açıkladı

27 Şubat 2021 17:33

Kraliyet görevlerini resmi olarak bırakan Sussex Dükü Prens Harry, bu adımının sebebi olarak basını işaret etti. Harry, İngiliz basınının ruh sağlığını bozduğunu söyledi.

Prens Harry, davalık olduğu İngiliz medyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Late Late Show'da James Corden'a konuşan Prens Harry, bu kararlarını ayrılık ya da kaçmak olmadığını değil 'geri çekilmek' olduğunu belirtti. Prens Harry, "Herkesin bildiği gibi, gerçekten zor bir ortam vardı" dedi.
 
Prens Harry, kararlarında basının rolünün ana faktör olduğunu söylerken, "Hepimiz İngiliz basınının nasıl olabileceğini biliyoruz ve bu ruhsal sağlığımı mahvediyordu, bunun zehirli bir şey olduğunu düşünüyordum" dedi.
 
"Her kocanın ve babanın yapacağı şeyi yaptım" diyen Prens Harry,  "Ailemi buradan çıkarmam gerekiyordu ifadesini kullandı.
 

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Thomas Markle’a kızı tarafından yazılan mektubu yayınlayan Daily Mail gazetesi ve alt kuruluşu ANL’ye dava açmıştı. İngiltere'deki Yüksek Mahkeme, Meghan Markle'ın yazdığı mektubu izinsizce yayınlayan gazeteyi ve alt şirketi Associated Newspapers Limited'i (ANL) gizliliğin ihlalinden suçlu bulmıştu.

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