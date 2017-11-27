T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Prens Harry oyuncu Meghan Markle'la evleniyor

İngiltere'de tahtın 5. sıradaki varisi Prens Harry ve oyuncu kız arkadaşı Meghan Markle'ın evlilik kararı aldığı açıklandı. Genç çiftin düğünü bahar aylarında yapılacak.

27 Kasım 2017 22:26

Prens Harry ve bir süredir birlikte olduğu Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle dünyaevine girecek. İngiltere'de tahtın birinci sıradaki varisi Prens Charles, küçük oğlu Prens Harry'nin Markle'la nişanlandığını açıkladı.

Çiftin düğünü için hazırlıkların da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Düğünün tarihi henüz netleşmedi, ancak gelecek yıl bahar aylarında yapılacağı belirtiliyor.

Ünlü televizyon dizisi "Suits"teki rolü ile ünlenen ABD'li oyuncu 36 yaşındaki Markle, İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi olan 33 yaşındaki Prens Harry ile geçtiğimiz yıl tanışmıştı.

İlk evliliğini Amerikalı yapımcı Trevor Engelson'la yapan ve 2013'te boşanan Markle, ABD'nin Los Angeles kentinde büyüdü. Işık yönetmeni bir baba ve yoga hocası bir annenin kızı olan Markle, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı.

İnsani yardım projelerine verdiği destekle bilinen Markle, İngiliz kraliyet ailesine giren ilk Hollywood yıldızı olacak. Kraliyet ailesinin üyeleri daha önce Amerika kökenli ya da boşanmış isimlerle evlilik gerçekleştirmişti. 1936'ta Kral 8. Edward, başından iki evlilik geçen Amerikalı Wallis Simpson'la evlenmek için tahtından vazgeçmişti.

Kraliçe'den tebrik mesajı

Evlilik kararı alan çifti tebrik edenler arasında Kraliçe 2. Elizabeth de vardı. Geçtiğimiz hafta Prens Philip ile evliliğinde 70. yılı kutlayan Kraliçe, Prens Harry ve Markle'ın kararından büyük mutluluk duyduğu belirtildi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Cathrine Middleton'ın yayınladıkları tebrik mesajında ise "Harry ve Meghan için çok heyecanlıyız. Meghan'ı tanımak ve Harry ile ne kadar mutlu oldukları görmek harika" denildi.

Prens William ve Cambridge Düşesi, 2011'de Westminster Abbey'de düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girmişti. Tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens William ve eşinin, iki çocuğu bulunuyor.

AP/Reuters/ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Prens HarryMeghan MarkleHarryAmerikalıPrens CharlesPrens Harry MarkleABDMarkleTrevor EngelsonMarkle ABD Los AngelesMarkle Illinois NorthwesternHollywoodAmerikaKralAmerikalı Wallis SimpsonKraliçePrens PhilipKraliçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24