Prens Harry oyuncu Meghan Markle'la evleniyor

Prens Harry ve bir süredir birlikte olduğu Amerikalı oyuncu sevgilisi Meghan Markle dünyaevine girecek. İngiltere'de tahtın birinci sıradaki varisi Prens Charles, küçük oğlu Prens Harry'nin Markle'la nişanlandığını açıkladı.

Çiftin düğünü için hazırlıkların da kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Düğünün tarihi henüz netleşmedi, ancak gelecek yıl bahar aylarında yapılacağı belirtiliyor.

Ünlü televizyon dizisi "Suits"teki rolü ile ünlenen ABD'li oyuncu 36 yaşındaki Markle, İngiltere'de tahtın beşinci sıradaki varisi olan 33 yaşındaki Prens Harry ile geçtiğimiz yıl tanışmıştı.

İlk evliliğini Amerikalı yapımcı Trevor Engelson'la yapan ve 2013'te boşanan Markle, ABD'nin Los Angeles kentinde büyüdü. Işık yönetmeni bir baba ve yoga hocası bir annenin kızı olan Markle, Illinois'deki Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler eğitimi aldı.

İnsani yardım projelerine verdiği destekle bilinen Markle, İngiliz kraliyet ailesine giren ilk Hollywood yıldızı olacak. Kraliyet ailesinin üyeleri daha önce Amerika kökenli ya da boşanmış isimlerle evlilik gerçekleştirmişti. 1936'ta Kral 8. Edward, başından iki evlilik geçen Amerikalı Wallis Simpson'la evlenmek için tahtından vazgeçmişti.

Kraliçe'den tebrik mesajı

Evlilik kararı alan çifti tebrik edenler arasında Kraliçe 2. Elizabeth de vardı. Geçtiğimiz hafta Prens Philip ile evliliğinde 70. yılı kutlayan Kraliçe, Prens Harry ve Markle'ın kararından büyük mutluluk duyduğu belirtildi.

Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Cathrine Middleton'ın yayınladıkları tebrik mesajında ise "Harry ve Meghan için çok heyecanlıyız. Meghan'ı tanımak ve Harry ile ne kadar mutlu oldukları görmek harika" denildi.

Prens William ve Cambridge Düşesi, 2011'de Westminster Abbey'de düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girmişti. Tahtın ikinci sıradaki varisi olan Prens William ve eşinin, iki çocuğu bulunuyor.

AP/Reuters/ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe