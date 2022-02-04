Prens Harry: Her gün meditasyon yapmak zorundayım

Serena'nın kendisine yardım ettiğini söyleyen Harry, 'kabuğun dışına çıkmanın' sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini de belirtti. Serena ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" ifadelerini kullandı.