Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın

Fast Company dergisine verdiği röportajda Sussex Dükü pandemi dönemindeki işten ayrılmaların "hepsinin kötü olmadığını" dile getirdi.

Prens Harry, 2021'de Kraliyet ailesinden ayrılarak üst düzey Kraliyet görevlerinden de çekilmişti.

BetterUp isimli akıl sağlığına odaklanan bir startup başlatan 37 yaşındaki Sussex Dükü röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bu öz farkındalıkla gelen değişim ihtiyacının bir göstergesi. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi kendilerine neşe getirmeyen işlerde sıkışıp kaldı ve şimdi akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey."

Sussex Dükü pandeminin ortasında işlerini bırakan kişilerin çok ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini de sözlerine ekledi.

Prens Harry şunları söyledi:

"Akıl sağlığı uyanışının henüz başındayız"

"Görünürde bu son birkaç yıl tüm bu sorunları ön plana çıkarmış gibi dursa da gerçek şu ki bu mücadeleler ve sorunlar bir süredir demleniyor. Akıl sağlığı uyanışının henüz başındayız."

Prens Harry ve eşi Meghan Markle şubatta Kraliyet unvanlarını bırakıp kendi çalışmalarını başlatmak için ABD'nin Kaliforniya eyaletine taşınmıştı.