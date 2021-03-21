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Dünya

Prens Harry, ebeveynlerini kaybeden çocuklara mektup yazdı: Nasıl hissettiğinizi anlıyorum

21 Mart 2021 08:37

Susses Dükü Prens Harry, Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına ithafen bir mektup yazdı. Prens Harry, çocuklara "Nasıl hissettiğinizi biliyorum" ifadeleriyle seslendi.

Sussex Dükü Prens Harry, Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına ithafen yazılmış bir kitapta önsözü kaleme aldı. 

Annesi Galler Prensesi Diana'nın kendisi 12 yaşındayken, 1997'de hayatını kaybetmesinin içinde "dev bir boşluk" oluşturduğunu söyleyen Harry, zamanla "sevgi ve destekle" dolduğunu belirtti.

Sussex Dükü şöyle devam etti: "Eğer bu kitabı okuyorsan bir sevdiğini, ebeveynini kaybettin demektir. Keşke şu an sana sarılabilseydim. Umarım bu hikaye yalnız olmadığını sana gösterir. Ben küçük bir çocukken annemi kaybettim. O zamanlar buna inanmak ya da kabul etmek istemedim, içimde büyük bir boşluk oluştu. Ama senin nasıl hissettiğini anlıyorum ve zamanla o boşluğun sevgi ve destekle dolacağını bilmeni isterim" 

 

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