Prens Harry'e benzeyen adam: Kraliyet çiftinin ülkeyi terk etmesinden bu yana ek iş bulmakta zorlanıyorum

Prens Harry'e benzeyen Henry Morely isimli vatandaş, Sussex Dükü ve Düşesi Meghan Markle'ın Britanya'dan taşınmasından bu yana iş bulmakta zorlandığını ifade etti.

Bir araba tamircisi olarak çalışan Morely, geçmişte hafta sonları özel partilerde ve gece kulüplerinde ücret karşılığında Prens Harry'i taklit ettiğini söyledi. Morely, bir noktada bu ek iş ile haftada 2 bin 500 dolar kazandığını söyledi.

Morely, Prens Harry ile Meghan Markle'ın ülkeden taşınmasından beri kimsenin randevu almadığını ifade etti. Prens Harry'e benzeyen adam, "Halkın, Kraliyet çiftinin kendilerini terk ettiğini düşündüğünü" ifade etti.

Morely, Prens Harry!'nin Birleşik Krallık'taki imajının düzeleceğini umduğunu dile getirdi.