Prens Harry annesi Prenses Diana'yı hatırlattı: Tarihin tekerrür etmesinden korktum

Prens Harry, Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamalarda Britanya'dan ayrılıp ABD'ye gelme kararına dair konuştu. Prens Harry, paparazilerden kaçarken trafik kazası geçiren annesi Prenses Diana'yı hatırlatarak Tarihin tekerrür etmesinden korktum" dedi.

Kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e konuk olduğu programdan kısa kesitler yayınlandı.

Söyleşiden yayınlanan kısa kesitler arasında Prens Harry'nin paparazilerden kaçarken trafik kazası geçirip hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'yı hatırlattığı anlara yer verildi. Prens Harry, kendi yaşadıklarını düşündüğünde "Tarihin tekerrür etmesinden korktuğunu" söyledi.

Harry, sözlerine şöyle devam etti "Burada sizinle eşim yanımdayken konuşuyor olduğum için çok mutluyum. Annem Diana için tüm bu süreci yalnız geçirmenin nasıl olduğunu hayal edemiyorum" dedi.

Prenses Diana, Prens Charles ile boşanmalarının ardından dünya medyasının odak noktası hâline gelmiş, 36 yaşında bir araç içinde paparazilerden kaçmaya çalıştığı sırada trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'ye tanıştıktan sonra ilk kez katıldığı televizyon programı 7 Mart'ta yayınlanacak.