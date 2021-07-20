Prens Harry, anılarını yayımlamak için anlaşma imzaladı

Sussex Dükü Prens Harry anılarını yazmak için bir yayın anlaşması imzaladı ve anılarını "doğduğu prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak" kaleme alacağını söyledi. Harry'nin kitabı, Penguin Random House tarafından 2022'nin sonlarında piyasaya sürülecek ve kitabın tüm geliri hayır kurumlarına bağışlanacak.

36 yaşındaki Prens Harry, "Hayatım boyunca öğrendiklerimi paylaşma fırsatı bulduğum için minnettarım. İnsanların, hayatımın tamamen gerçek, ilk elden bir kaydını okumayacağı için heyecanlıyım" dedi.

Yayıncılar ise "Zamanımızın en etkileyici küresel isimlerinden birinin, samimi ve içten anı kitabında, onu şekillendirmeye yardımcı olan deneyimleri, maceraları, kayıpları ve yaşam dersleri paylaşılacak" ifadelerini kullandı.

Penguin Random House'un CEO'su Markus Dohle "Penguin Random House'da hepimiz, Prens Harry'nin edebi anılarını yayımlamaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.