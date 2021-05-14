Prens Harry: Acı döngüsünü kırmak için Birleşik Krallık'tan ayrıldım

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Sussex Dükü Prens Harry, Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nde "acı çekmenin genetik hale geldiğini" ve "döngüyü kırmak için" California'ya taşındığını ifade etti.

Dax Shepherd'ın podcastine konuk olan Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki yaşamını "Truman Show'da olmak ve bir hayvanat bahçesinde yaşamak arası bir şeydi" diye nitelendirdi.

Çocukluğu hakkında da konuşan Prens Harry, "Kimseyi suçlamıyorum. Bence kimseye parmak doğrultmamız veya suçlamamız gerekmiyor. Veliliğe gelince; ben bir şekilde acı şekilde acı çektiysem belki bu da babam veya velilerim acı çektiği içindir. Ben bu döngüyü kırdığımdan ve kendi çocuklarıma aktarmadığımdan emin olacağım" dedi.

Acını "genetik olarak" sonraki nesillere geçtiğini ifade eden Prens Harry, "Yapabileceğimiz en iyi şey 'Benim başıma gelenlerin senin başına gelmeyeceğinden emin olacağım' demek" diye konuştu.

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak California'ya taşınan Harry ve Meghan Markle çifti Archie'den sonra şimdi ikinci bir çocuk dünyaya getirmeye hazırlanıyor.