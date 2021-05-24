Prens Charles: Küçük aile çiftlikleri, sürdürülebilir geleceğin kalbinde olmalı

Galler Prensi Charles, çevre hareketinin merkezinde Britanya'da ve tüm dünyada küçük aile çiftliklerinin yaygınlaşması, sürdürülebilir çiftçilik yöntemlerinin kullanılması için çağrı yaptı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da ve Avrupa Birliği genelinde çiftçiler sübvansiyonların kaybı ve yeni Brexit sonrası ticaret anlaşmaları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

Prens Charles, yazdığı bir yazıda çiftçilerin bir araya gelerek düşük karbonlu bir ekonomi oluşturmaları gerektiğini belirtti. Charles "Dünyanın dört bir yanında yüksek çevresel standartlara göre gıda üretme taahhüdünde bir araya gelebilecek çiftçiler var. Etik girişimci kabiliyetleri ve çiftçilerin kararlılığıyla oldukça gerçek ve umutlu bir gelecek yaratılabilir" yazdı.

Tarımın "büyük bir değişimden" geçtiğini yazan Charles, aile çiftliklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Charles "Onlar adil, kapsayıcı, eşitlikçi bir şekilde sürdürülebilir geleceğin ana parçalarından biri olmalı. Bunu gerçekleştirebilmek için Britanya'nın aile çiftçiliklerinin bu gezegenin talep ettiği sistem dönüşümünü sağlaması için gerekli araç ve güveni sunmalıyız" dedi.

Prens Charles uzun süredir sürdürülebilir tarımın bir destekçisi olarak çalışıyor. Yılın başında başlattığı "Terra Carta" isimli yol haritasıyla Prens Charles, işletmelerin 2030'a kadar düşük karbonlu ve sürdürebilir sistemlere geçmesi için çağrı yaptı.