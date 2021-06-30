Prens Charles'ın Prenses Diana'ya hediye ettiği otomobil 52 bin sterline satıldı

T24 Dış Haberler

Prenses Diana'ya Prens Charles'ın nişan hediyesi olarak verdiği otomobili açık artırmayla 52 bin sterlinden fazla bir miktara satıldı.

1981 model Ford Escort Ghia, beklenen alt ücretin yaklaşık 30 bin sterlin üzerinde alıcı buldu.

Açık artırmayı yapan kurum otomobilin 30 bin ila 40 bin sterlin arasında alıcı bulmasını bekliyordu. Otomobil açık artırma sonunda 52 bin 640 sterline satıldı.

Açık artırmayı yapan Reeman Dansie'ye göre araba Diana'ya Charles tarafından 1981'in Mayıs ayında, yani çift evlenmeden iki ay önce hediye edilmişti. Prenses'in aracı 1982'nin Ağustos ayına kadar kullandığı ifade edildi.

Aracın hala plakasının, boyasının ve radyosunun aynı olduğu ifade edildi.

82 bin mildeki arabayı satan kadının Ford Escort Ghia'nın Diana'ya ait olduğunu dostlarından bile sakladığı belirtildi.