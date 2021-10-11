Prens Charles: Genç iklim aktivistlerinin öfkesini anlıyorum

Galler Prensi Charles, Britanya’da hükûmeti iklim krizine karşı somut adımlar atmaya çağıran iklim aktivistlerinin "öfkesini anladığını" söyledi.

BBC’ye konuşan Prens Charles, Britanya’da iklim aktivistlerinin yolları kapatmak gibi eylemlerinin “sürece yardımcı olmadığını düşündüğünü” ancak öfkelerini anladığını söyledi. Prens Charles da somut adımlar atılmazsa, dünyayı bekleyen iklim felaketi konusunda uyardı.

Charles, kasım ayında Glasgow’da gerçekleşecek Cop26 iklim zirvesinde dünya liderlerinin “sadece konuşmasının” faydasız olacağını belirtti.

Genç aktivistlerle ilgili konuşan Prens Charles şunları söyledi: “Bütün bu genç insanlar hiçbir şey yapılmadığını düşünüyor ve tabii ki sinirleniyorlar. Bunu tamamen anlıyorum çünkü kimse dinlemiyor ve geleceklerinin yok edildiğini düşünüyorlar”