Prens Andrew'un cinsel saldırıyla suçlandığı davada 20 yıl önce gece kulübünde gören tanık da dahil olacak

Bir kadın, Kraliçe Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew ve onu reşit değilken cinsel saldırıyla suçlayan Virginia Giuffre’u 20 yıl önce, bir gece kulübünde gördüğü konusunda mahkemede ifade vermeye hazırlanıyor. Prens Andrew, Giuffre ile söz konusu gece kulübüne gittiğini yalanlıyordu.

Tanık Shukri Walker’ın avukatı Lisa Bloom, müvekkilinin Prens Andrew’un cinsel saldırıyla suçlandığı davada gördüklerini anlatmaya ve kendisi gibi tanıkları öne çıkmaya teşvik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Şu an 38 yaşında olan Virginia Giuffre, 17 yaşındayken Prens Andrew ile Jeffrey Epstein vasıtasıyla tanıştırıldığını, Prens’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor. Prens Andrew hakkındaki suçlamaları yalanlıyor.

Prens Andrew, bahsedilen dönemde Giuffre ile Trump Gece Kulübü’nde görüştüğünü bugüne kadar yalanlasa da görgü tanığı Walker, onları kulüpte gördüğünü belirtiyor. Avukatı, “Müvekkilim hatırlıyor çünkü daha önce hiç kraliyet üyesi görmemişti” dedi.