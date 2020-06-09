Prens Andrew ile ABD yargısı arasında Epstein gerilimi

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York Dükü Prens Andrew, ABD yargısını cinsel istismar suçlarından hüküm giyen milyarder Jeffrey Epstein davası konusunda kamuyu yanlış bilgilendirmekle suçladı. Prens Andrew, ABD'li yargıçlarla işbirliği yapmak için avukatları aracılığıyla 3 teklif götürdüğü halde kendisini yardım etmemekle suçladıklarını ifade etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, York Dükü Prens Andrew'un avukatları bir açıklama yayımlayarak ABD Adalet Bakanlığı'nın kendilerinin Epstein davasıda yardım etmek için götürdüğü 3 teklifi reddettiğini belirtti.

Avukatlık şirketi açıklamasında "Adalet Bakanlığı bize Dük'ün yargılama sürecinde bir 'hedef' olmadığını, onun gönüllü işbirliğini talep ettiklerini belirtti" dedi.

ABD New York Güney Bölge Savcısı Geoffrey Berman, Andrew'un avukatlarına yanıt vererek Prens Andrew'u "kamuoyuna kendisini işbirliğine yakın göstermeye çalışmakla" suçladı. Savcı Berman, Andrew'dan ifade alma taleplerinin ısrarla reddedildiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr da konuya dahil olarak "Prens Andrew'dan davaya ilişkin kanıt sunmasını istiyoruz" dedi.