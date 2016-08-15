Premier Lig'te ilk hafta; Liverpool Arsenal'i deplasmanda 4'ledi

İngiltere Premier Lig 2016-2017 sezonunun ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Arsenal'i 4-3 mağlup etti.

Londra'daki Emirates Stadı'nda karşılaşmada, konuk ekibi galibiyete taşıyan golleri 45 ve 54. dakikalarda Philippe Coutinho, 49. dakikada Adam Lallana ve 63. dakikada yeni transfer Sadio Mane kaydetti. Arsenal'in golleri ise 31. dakikada Theo Walcott, 64. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain ve 75. dakikada Calum Chambers'tan geldi.

Eurosport'taki habere göre, Arsenal'da ilk golün sahibi Walcott, 30. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Türk asıllı Alman futbolculardan Arsenal'de görev yapan Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almazken, Liverpoollu Emre Can son 20 dakikada forma giydi.

Arsenal, 7 yıl sonra ligde sahasında oynadığı bir karşılaşmada 4 gol gördü. Kuzey Londra ekibi, taraftarları önünde en son 2008-2009 sezonunda Chelsea'ye 4-1 mağlup olmuştu.

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