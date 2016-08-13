Premier Lig başlıyor, işte ilk haftanın programı

İngiltere Premier Lig açılış maçında şampiyon Leicester City deplasmanda Hull City'le karşı karşıya geliyor.

DHA'nın haberine göre; futbolun en üst seviye liglerinden olan İngiltere Premier Lig’in yeni sezonu yarın başlıyor. 2016-17 sezonunun açılış maçında son şampiyon Leicester City, Hull City deplasmanında galibiyet arayacak. Günün bir diğer maçında Manchester City kendi evinde Sunderland’i konuk edecek.

Pazar günü Manchester United, Bournemouth’la deplasmanda karşılaşacak. Aynı gün oynanacak olan Arsenal ve Liverpool maçı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

13 Ağustos Cumartesi

14.30 Hull City-Leicester City

17.00 Burnley-Swensea City

17.00 Crystal Palace-West Bromwich

17.00 Everton-Tottenham Hotspur

17.00 Middlesbrough-Stoke City

17.00 Southampton-Watford

19.30 Manchester City-Sunderland

14 Ağustos Pazar

15.30 AFC Bournemouth-Manchester United

18.00 Arsenal-Liverpool

15 Ağustos Pazartesi

22.00 Chelsea-West Ham United.