Premier Lig başlıyor, işte ilk haftanın programı

İngiltere Premier Lig açılış maçında şampiyon Leicester City deplasmanda Hull City'le karşı karşıya geliyor.
DHA'nın haberine göre; futbolun en üst seviye liglerinden olan İngiltere Premier Lig’in yeni sezonu yarın başlıyor. 2016-17 sezonunun açılış maçında son şampiyon Leicester City, Hull City deplasmanında galibiyet arayacak. Günün bir diğer maçında Manchester City kendi evinde Sunderland’i konuk edecek.
Pazar günü Manchester United, Bournemouth’la deplasmanda karşılaşacak. Aynı gün oynanacak olan Arsenal ve Liverpool maçı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
13 Ağustos Cumartesi
14.30 Hull City-Leicester City
17.00 Burnley-Swensea City
17.00 Crystal Palace-West Bromwich
17.00 Everton-Tottenham Hotspur
17.00 Middlesbrough-Stoke City
17.00 Southampton-Watford
19.30 Manchester City-Sunderland
14 Ağustos Pazar
15.30 AFC Bournemouth-Manchester United
18.00 Arsenal-Liverpool
15 Ağustos Pazartesi
22.00 Chelsea-West Ham United.