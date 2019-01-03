Premier Lig'deki dev karşılaşmada Manchester City apolet söktü!

Premier Lig'de şampiyonluğun iki büyük adayı Manchester City ile Liverpool, 21. hafta maçında kozlarını Etihad Stadı'nda paylaştı.

Premier Lig'in namağlup tek takımı olarak Manchester City deplasmanına çıkan Liverpool, 2-1 mağlup olduğu maçta hem unvanını kaybetti, hem de şampiyonluk yarışında değerli bir üç puan kaybı yaşadı.

Aralık ayında çıktığı altı maçın yarısında puan alamayan City, kabusa dönen şampiyonluk yolculuğunda var olmak adına sahneye çıktığı maçı kazanarak yarışta 'ben de varım' dedi.

Müthiş tempoda oynanan maçın 17. dakikası inanılmaz bir pozisyona sahne oldu. Sadio Mane'nin vuruşunda direkten dönen top, City kalecisi Ederson'dan sekti. Seken topu önünde bulan Salah'ın dokunuşunda top kale çizgisini geçmedi.

Gök maviler, 40. dakikada Sergio Agüero'nun iğne deliğinden geçirerek attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Arjantinli yıldız, Manchester City formasıyla iç sahada Liverpool’a karşı oynadığı yedi Premier Lig maçında da gol atmayı başardı.

Kırmızılar, 64. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle maça tekrar eşitlik getirdi: 1-1. Manchester City, 72. dakikada Leroy Sane'nin golüyle bir kez daha öne geçti: 2-1. Liverpool, karşılaşmanın kalan bölümünde Mohamed Salahve Firmino ile yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince karşılaşma Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sezon ilk kez kaybeden Liverpool, 54 puanla liderliğini devam ettiriken, puanını 50'ye çıkartan Manchester City ise ikinci sıraya yükseldi.

Liverpool, Manchester City karşısına namağlup çıktı

Ligde 20 haftada 17 galibiyet, 3 beraberlikle 54 puan toplayan Liverpool, maç fazlası bulunan Tottenham'ın 6, Manchester City'nin 7 puan önünde zirvede yer alıyordu.

Bu sezon Alman teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Liverpool, Premier Lig'de 29 yıllık şampiyonluk özlemini sona erdirmek istiyor.

Liverpool'un en formda ismi Salah

Geçen sezon gol kralı olduğu Premier Lig'de yılın oyuncusu da seçilen Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, yine takımının en formda ismi olarak dikkat çekiyor.

Bu sezon 20 maçın tamamında görev yapan Salah, 13 golle Liverpool'un en skorer oyuncusu olmayı başardı. Mısırlı yıldız ayrıca yaptığı 7 asistle ligin en fazla gol pası veren ilk 5 futbolcusu arasında yer alıyor.

Salah, gol krallığı yarışında ise rakip fileleri 14'er kez havalandıran Arsenal'dan Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane'i takip etti.

Liverpool'da 48 golün 28'i forvet üçlüsünden

Liverpool'un bu sezon ligde attığı 48 golün 28'ini, forvetteki üç futbolcusu kaydetti.

Salah'ın 13 gol bulduğu Liverpool'da Senegalli Sadio Mane 8, Brezilyalı Roberto Firmino 7 gol attı.

Öte yandan Brezilyalı Alisson Becker'in kalesini koruduğu "Kırmızılar", bu sezon sadece 8 gol yedi ve bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı.

Son 5 haftada 3 mağlubiyet

Bu sezon 15 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Manchester City, 47 puanla 3. sırada bulunuyor.

Manchester City, son haftalarda yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaştı.

İlk 15 haftada yenilgi yüzü görmeyen Manchester City, son 5 maçta 3 mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzdü.

Son 5 haftada Everton ve Southampton'ı 3-1 mağlup eden Manchester City, Chelsea'ye 2-0, Leicester City'ye 2-1 ve Crystal Palace'a 3-2 yenildi.

Ligin en golcü takımı

Manchester City, 54 golle Premier Lig'in en skorer takımı olarak göze çarpıyor.

Gol yükünü birçok ismin sırtladığı Manchester ekibinde Arjantinli Sergio Agüero ve İngiliz Raheem Sterling, 9'ar golle en fazla katkı yapan oyuncular oldu.

Takımda Alman Leroy Sane, İspanyol David Silva 6'şar, Cezayirli Riyad Mahrez ve Portekizli Bernardo Silva 5'er gol buldu.

Diğer yandan Brezilyalı Ederson'un kalesini koruduğu Manchester City, ağlarında 16 gol gördü.

İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Danilo, Stones, Kompany, Laporte, Fernandinho, David Silva, Sane, Bernardo Silva, Sterling, Agüero.

Teknik direktör: Pep Guardiola

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.

Teknik direktör: Jürgen Klopp