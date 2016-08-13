Premier Lig'de son şampiyon yeni sezona mağlubiyetle başladı

Geçen sdezon Premier Lig'i büyük bir sürpriz yaparak şampiyonlukla noktalayan Leicester, 2016-2017 sezonuna menajeri dahi olmayan ve bu yıl ligden düşeceği tahmin edilen Hull City karşısında deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetle başladı.

Maça Mike Phelan yönetiminde çıkan Hull, Adama Diomande ve Abel Hernandez'in beraber vurdukları rövaşatayla 1-0 öne geçmeyi başardı. Gol, Diomande'nin hanesine yazıldı.

Hull City'e Riyad Mahrez'in ikinci yarının hemen başında gole çevirdiği penaltı vuruşuyla yanıt veren Leicester, 57. dakikada Robert Snodgrass'ın golüne engel olamayınca maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Böylece 1989'dan bu yana ilk kez Premier Lig'in son şampiyonu yeni sezonun ilk maçını kaybetmiş oldu.

1989'da son şampiyon Arsenal, Manchester United'a yenilmişti.

Şampiyonluk sezonunda sağlam savunmasıyla rakiplerini alt eden Leicester, yeni sezonun ilk maçında defasta büyük açıklar verdi.

Leicester'da geri dörtlünün önemli isimlerinden Robert Huth'un cezalı olması nedeniyle bu yaz kadroya dahil olan Luis Hernandez maça ilk 11'de başladı ve Hull hücumlarında sıkıntı yaşadı.

Hücumdaysa Jamie Vardy yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremeyince Tilkilerin tek golü penaltıdan gelebildi.

Geçen sezon Premier Lig'de 24 gol bulan ve adından sıkça söz ettiren Vardy, Hull City karşısında 3 net pozisyondan yaralanamadı.

Vardy'nin girdiği pozisyonlar dışında Leicester, adam eksikliği nedeniyle geri dörtlüde bir orta saha birde kanat oyuncusu oynatmak zorunda kalan Hull City karşısında çok etkili olamadı.

Sezon açılışı Hull City için şölen havasından oldukça uzaktı. Maça gelen bazı taraftarlar takımın sahibi Assam Allam'ı protesto ediyordu. KCOM Stadı'nın önemli bir kısmıysa boştu.

Geçen sezon play-off oynayarak Premier Lig'e yükseldikten sonra menajeri Steve Bruce'u kaybeden ve transfer döneminde herhangi bir takviye yapılmayan Hull City için takımın satılacağı söylentileri de uzun süredir dolaşıyordu.

Ancak maçta bozguna uğraması beklenen Hull, önce dengeli bir başlangıç yaptı, ardından da Leicester'a sıkıntı yaratmaya başladı.

Çalışılmış bir köşe vuruşuyla gelen ilk golün ardından kanatlardan bastırmaya devam eden Hull, defansta da çok büyük sorunlar yaşamadı.

Leicester geçen sezon Premier Lig'de oynadığı 38 maçın sadece 3'ünü kaybetmişti.