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Spor

Premier Lig yayın haklarına rekor rakam!

Çin'de yayın yapan bir televizyon kanalı, üç yıl için 650 milyon Euro ödemeyi kabul etti

18 Kasım 2016 15:34

İngiltere 1. Lig'i olan Premier Lig'in yayın hakları daha önce olduğu gibi yine rekor bir ücretle satıldı.

Çin'de yayın yapan bir televizyon kanalı yayın hakları için 2019-20 sezonundan itibaren olmak üzere, 3 yıllığına 650 milyon Euro'ya anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Daha önce Amerikan kanalı NBC, 6 yıllığına 950 milyon Euro ödeyerek aldığı Premier Lig yayın haklarıyla bir rekora imza atmıştı.

Ancak Çin kanalı 3 yıllığına 650 milyon Euro ödeyerek, yabancı televizyon tarafından ödenen ücret rekorunu kırmış oldu.

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İngiltere Premier Ligyayın hakları

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