Premier Lig yayın haklarına rekor rakam!

İngiltere 1. Lig'i olan Premier Lig'in yayın hakları daha önce olduğu gibi yine rekor bir ücretle satıldı.



Çin'de yayın yapan bir televizyon kanalı yayın hakları için 2019-20 sezonundan itibaren olmak üzere, 3 yıllığına 650 milyon Euro'ya anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Daha önce Amerikan kanalı NBC, 6 yıllığına 950 milyon Euro ödeyerek aldığı Premier Lig yayın haklarıyla bir rekora imza atmıştı.

Ancak Çin kanalı 3 yıllığına 650 milyon Euro ödeyerek, yabancı televizyon tarafından ödenen ücret rekorunu kırmış oldu.