Premier lig transfer sezonu harcaması 1,1 milyar sterlini aştı

İngiltere Premier Lig'de transfer sezonu 1,165 milyar sterlin tutarında transfer harcamasına ulaşarak rekorla kapandı.

Sezonun rekor maliyetli imzasını 89 milyon sterlin karşılığında Juventus'tan Manchester United'a geçen Paul Pogba atarken, toplam 13 takım kendi transfer rekorlarını kırdı.

Transferin son günü olan dün, kulüplerin harcadığı miktarın 155 milyon sterlini bulduğu bildirildi.

Spor ekonomisi konusunda uzman denetim şirketi Deloitte tarafından transfer sezonuyla ilgili yapılan tespitler şöyle:

Premier Lig kulüplerinin transfer sezonunda bu denli yüksek bütçeli transfer harcamalarının en önemli nedenlerinden biri de, 5 milyar 100 milyon sterlin tutarındaki yeni yayın sözleşmesinin bu sezondan itibaren geçerli olması.

İngiltere milli takımının eski oyuncularından Trevor Sinclair, TV yayın sözleşmesinin rekor seviyelerde olmasını değerlendirirken ''Arz taleple ilgili aslında. İnsanlar Premier Lig izlemek istiyor'' dedi.

Bu durumdan en iyi faydalanan kesimin de futbolcular olacağına dikkat çeken Sinclair, ''Bu şovu sahneye koyanlar onlar çünkü'' dedi.

Manchester'ın iki kulübünün bu sezon harcadıkları miktar toplam 150 milyon sterlinin üzerinde.

Manchester United'ın yeni menajeri, kulübün eski oyuncusu Paul Pogba'ya imza attırmayı başarırken, Borussia Dortmund'un orta saha yıldızı Henrikh Mkhitaryan ile Villereal'den Eric Bailly de 30'ar milyon sterline kulübe katıldı.

Pep Guardiola yönetimindeki City ise Schalke'den Leroy Sane'i 37 milyon sterline, Everton'dan John Stones'u da 47,5 milyon sterline transfer etti.

Felaket olarak nitelenebilecek bir sezonun ardından takımı Antonio Conte'ye teslim eden Chelsea ise 120 milyon sterlin harcadığı sezonda eski savunma oyuncusu David Luiz'i PSG'den geri getirirken, Marsilya'dan da Michy Batshuayi'yi 33 milyon sterline transfer etti.

Bu transfer sezonunun dikkat çekici özelliklerinden biri de, önde gelen kulüplerin bir zamanlar ilk 11'de sahaya çıkan bazı futbolcularını kiralık olarak göndermeleri oldu.

Manchester City, kalecisi Joe Harth'ı, orta saha oyuncusu Samir Nasri'yi, forvet Wilfried Bony ile savunmacı Eliaquim Mangala'yı bir seneliğine kadrodan uzaklaştırırken, Chelsea de kadrosundaki oyunculardan 38'ini kiraladı.

West Ham'in forveti Enner Valencia Everton'a, Arsenal'le 100'den fazla maça çıkan Jack Wilshere ise Bournemouth'a kiralandı.