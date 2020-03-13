Premier Lig'de Koronavirüs depremi: Arsenal Teknik Direktörü Arteta ve Chelseali Callum Hudson Odoi'de Koronavirüs tespit edildi

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Premier Lig'in önde gelen ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelsea'nin kanat oyuncusu Callum Hudson-Odoi'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Arsenal'den yapılan açıklamada Arteta'nın test sonuçlarının pozitif gelmesinin ardından kulübün Londra Colney antrenman tesislerinin kapatıldığı duyurdu. Chelsea'nin açıklamasında da antrenman kompleksindeki bazı binaların kapatılacağı belirtildi.

İki kulüp de virüsü kapan kişilerle temas halinde olan herkesin hükûmetin yayımladığı talimatlara uygun olarak kendini karantinaya alacağını duyurdu. Kendini karantinaya alacaklar arasında Chelsea'nin de Arsenal'in de A takımının tamamı bulunuyor.

Arsenal, takımın fikstüründe bulunan bazı maçlara çıkamayacağını ve bilet alan taraftarlara gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Almanya, İspanya ve İtalya futbol liglerinden sonra İngiliz liglerinin de tatil edileceği konuşuluyor. Daha önce, daha alt liglerde oynaya Nottingham Forest'ın sahibinin de virüsü taşıdığı tespit edilmişti.