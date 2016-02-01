Premier Lig takımları transferde rekor kırdı: 4.2 milyar TL

İngiltere Premier Lig'inden 20 takım 2015-16 sezonunda transfere 1 milyar Sterlin'den fazla para harcayarak lig tarihinin rekorunu kırdı.

Radikal'in haberine göre, dünyanın en önemli futbol liglerinden Premier Lig'de mücadele eden 20 takımın yaz transfer döneminde ve bugün sona erecek ara transferdeki toplam harcamaları 1 milyar Sterlin'i aştı. Bu sezona iddialı bir giriş yapmak için kasasından 870 milyon Sterlin çıkan Premier Lig ekipleri, yerel saatle bugün 23.00'te (TSİ 01.00) sona erecek ara transferde de şu ana kadar 130 milyon Sterlin'den fazla para harcadı.

İsmi, Fenerbahçe ile de anılan Seydou Doumbia'yı sezon sonuna kadar kiralayan Newcastle United, ara transfer döneminde en hareketli kulüp olarak dikkati çekiyor. Ligde 21 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşmeme mücadelesi veren Newcastle United, Jonjo Shelvey, Andros Townsend ve Henri Saivet için 29 milyon Sterlin harcarken, West Bromwich'in forveti Saido Berahino için de 21 milyon Sterlin'lik teklifte bulundu.

Premier Lig ekiplerinin 2003-04 sezonundan bu yana yaz ve ara transfer döneminde yaptıkları harcamalar şöyle:

2003-04 215 milyon 50 milyon 265 milyon

2004-05 215 milyon 50 milyon 265 milyon

2005-06 235 milyon 70 milyon 305 milyon

2006-07 260 milyon 60 milyon 320 milyon

2007-08 470 milyon 175 milyon 645 milyon

2008-09 500 milyon 170 milyon 670 milyon

2009-10 450 milyon 30 milyon 480 milyon

2010-11 365 milyon 225 milyon 590 milyon

2011-12 485 milyon 60 milyon 545 milyon

2012-13 490 milyon 120 milyon 610 milyon

2013-14 630 milyon 130 milyon 760 milyon

2014-15 835 milyon 130 milyon 965 milyon

2015-16 870 milyon 130 milyon * 1 milyar *

*2015-16 sezonu ara transfer dönemi TSİ 01.00'de sona erecek