İngiltere Premier Ligi'nin televizyon yayın hakları anlaşmasında tarihi imza

Dünyanın en çok izlenen ve en kaliteli liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig için yeni yapılan televizyon yayın hakları anlaşmasında bir rekora imza atıldı. Yeni yapılan televizyon anlaşmasının kulüplere katkısı yılda 100 milyon pounda (427 milyon TL) kadar ulaşıyor.



Fanatik'ten Edip Adanır'ın haberine göre BT Sports ve SKY Sports kanalları, 2016 - 2019 yılları arasında kulüplere sadece İngiltere canlı yayın kakları için 5.1 milyar pound (21 milyar TL) ödemede bulunacak. Şu ana kadar İngiltere dışındaki ülkelerin ise Premier Lig için ne kadar ödeme yapacakları açıklanmadı.

Gelirler yüzde 70 arttı

Premier Lig'den yapılan açıklamada gelirlerinin yüzde 70 arttığı ve bu gelirin 85.3 milyon poundunun (370 milyon TL) tekrar futbola yatırım amaçlı olarak aktarılacağı belirtildi. Şu andaki anlaşmaya göre İngiltere'deki yayın haklarının % 95.2'si kulüplere veriliyor.

Yayın anlaşmasından kulüplere 100 milyon pound (427 milyon TL) gelir getirecek anlaşmaya sponsorluk anlaşmaları ise dahil değil.

Paraşüt ödemesi...

Premier Lig'den düşen takımlara aynen geçtiğimiz senelerde olduğu gibi kulüp başına 62 milyon pound (265 milyon TL)olacak.