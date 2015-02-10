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Spor

Premier Lig yayın haklarına 3 yıl için 7.8 milyar dolar ödendi

İngiltere Premier Ligi'de 2016-19 arası naklen yayın hakları toplam 7.8 milyar dolara ulaşacak

10 Şubat 2015 21:50

İngiltere Premier Ligi maçlarının ülke içi yayın hakları için yapılan ihale, rekor bir bedelle sonuçlandı.

Sky ve BT televizyonları üç sezonluk anlaşma karşılığı 5 milyar 136 milyon sterlin, yani yaklaşık 7 milyar 800 milyon dolar ödeyecek.

Ülke içi yayın gelirlerini yüzde 70 artıran yeni anlaşma, 2016-2017 sezonundan itibaren geçerli olacak. Anlaşma ilk kez Cuma akşamları oynanacak Premier Lig maçlarını da kapsayacak.

Sky ve BT televizyonlarının 2013-2016 döneminde her sezon toplam 154 maç için ödedikleri meblağ ise 3 milyar 18 milyon sterlindi (Yaklaşık 4 milyar 700 milyon dolar).

Şifreli yayın yapan rakip iki yayın kuruluşu 2016-2017 sezonundan itibaren İngiltere Premier Ligi'ndeki 380 maçın 168'ini ülke içinde naklen yayınlayabilecek.

Bu maçların 126'sını beş paketi satın alan Sky, 42'sini de iki paketi satın alan BT yayınlayacak.

İngiltere Premier Ligi maçlarının yurt dışı yayın hakları için ise ayrı bir ihale yapılıyor.

 

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