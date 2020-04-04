Premier Lig sezonu ne zaman tekrar başlayacak?

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İngiltere Premier Ligi 2019-2020 sezonunun sadece Britanya hükûmeti ve sağlık yetkilileri onay verdiği zaman tekrar başlatılacağı duyuruldu. Ligin kalan tüm maçları yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Premier Lig'in hissedarları ve kulüp sahipleri arasında yapılan toplantıda, İngiltere'nin en üst düzel futbol liginde karşılaşmaların planlandığı üzere mayıs ayının başında oynanmaya başlanmamasına karar verildi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada ligin tekrar başlatılacağı tarih üzerine sürekli olarak görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Premier Lig 2019-2020 sezonu ancak Britanya hükûmeti ve sağlık yetkilileri onay verdiği zaman geri dönecek.

Premier Lig'in bu konuda hükûmet ve sağlık yetkilileriyle yakından çalıştığı belirtildi.