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Spor

Premier Lig renklenecek; LGBTİ kampanyasına destek

Premier Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda ‘Gökkuşağı Kramponları’ aktiviteleri düzenlenecek

25 Kasım 2016 15:09

Premier Lig, LGBTİ örgütü Stonewall'un sporda homofobiye karşı başlattığı 'Gökkuşağı Kramponları' kampanyasına destek verecek.

Premier Lig Başkanı Richard Scudamore, "Futbol sahasındaki ruh ve enerjiyi kullanabilmek için yapabileceğimiz daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Premier Lig olarak Stonewall’un Gökkuşağı Kramponları kampanyasını desteklemeye karar verdik” dedi.

evrensel'in haberine göre; Geçtiğimiz ay, Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, İngiltere’de hiçbir futbolcunun aktif oyunculuk kariyeri sırasında eşcinsel kimliğini açıklayamamış olmasından dolayı kişisel olarak utanç duyduğunu söylemişti.

Clarke, futbol atmosferinin halen oyuncuların “açılmasına” olanak tanımayacak kadar hoşgörüsüz olduğunu da öne sürmüştü.

Gey ragbi oyuncusu Keegan Hirst ise Clarke’ın bu görüşüne katılmadığını ifade etmişti. Hirst, Clarke’ın düşüncelerini “negatif ve eski moda” bulmuştu. 

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