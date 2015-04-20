Premier Lig oyuncularının seks kasetleri, elmas soygununda çalındı

Birleşik Krallık'ta yayım yapan Daily Star gazetesi, Premier Lig'de oynayan yıldız futbolculara yakın kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak verdiği haberde, Hatton Garden soygununu gerçekleştiren hırsızların kırdıkları kasalar içinde Premier Lig yıldızlarının seks görüntülerinin de bulunduğu iddia etti.

30 ile 200 milyon Sterlin'in arasında bi meblağın çalındığı düşünülen İngiltere 'nin en büyük soygununda, Premier Lig futbolcularının gizli seks videoları ya da fotoğraflarının bulunduğu iddiasının, futbolcular ve eşleri arasında ciddi bir gerginliğe sebep olduğu belirtiliyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Paskalya tatilinden faydalanan hırsızlar, şehrin mücevher merkezi Hatton Garden’daki bir emanetçinin kasasını tam dört gün süren akılalmaz bir operasyonla soymuştu. İngiliz yetkililer, hırsızların dört günlük tatil boyunca 600 kiralık kasadan 300’ünü boşaltmayı başardığını ve yaşanan soygunun ancak Salı günü şirketin çalışanları işbaşı yapınca fark edildiğini açıklamıştı.