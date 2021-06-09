Premier Lig kulüplerine 22 milyon Sterlin'lik Avrupa Süper Ligi cezası

Nisan ayında, Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında olacaklarını ilan eden ancak geri adım atan 6 İngiliz kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Spurs, Premier Lig'e toplam 22 milyon Sterlin ödeyecek. Kulüpler gelecekte benzer planlara imza atarlarsa ağır para cezaları ve puan kesintileri ile karşı karşıya kalacaklar.

Kulüpler, yaptıkları açıklamada yaptıklarının bir hata olduğunu kabul etti ve Premier Lig'e bağlılıklarını yineledi. Taraftarlarından, diğer kulüplerden, Premier Lig'den yürekten özür dilediler.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham gelecekte benzer herhangi bir ihlal için 25 milyon Sterlin'lik ek bir para cezası ve 30 puanlık bir kesinti yapmayı kabul etti.