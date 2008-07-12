Premier Lig kazandırıyor



Dünyanın en üst düzey şampiyonası olarak kabul edilen Premier Lig’de futbolcuların kazandığı ücretlerin zaman içinde gösterdiği müthiş artış dikkat çekiyor. Gelişen futbol ekonomisiyle birlikte oyuncuların aldıkları ücretler de tavan yapmış durumda... 1961 yılında Fulham forması giyen Johnny Haynes, haftalık 100 Pound’la dönemin en çok kazanan futbolcusu unvanına sahip. Bryan Robson’la dört haneli rakamlara ulaşan haftalık ücret, 1999’da Roy Keane ile 50 bin Pound’u bulup, patlama yaptı.



DÜNYADA BECKHAM ZİRVEDE

Campbell 2001, Beckham 2002’de 100 bin Pound haftalık ücretle dudak uçuklatırken, şimdilerde Chelsea’li üç yıldız Terry, Ballack ve Shevchenko haftalık 130 bin Pound’la zirvede yer alıyor. Inter ile görüşen Lampard, Chelsea’nin haftalık 140 bin Pound’luk teklifini reddedip tarihi fırsatı tepti. Dünyada en çok kazanan futbolcu ise imaj hakları ve sponsorluk gelirleri dahil Beckham (492 bin Pound). İngiliz yıldızı, 143 bin Pound ile Milan’dan Kaka ve 135 bin Pound ile Barcelona’lı Ronaldinho takip ediyor.



1961'DEN GÜNÜMÜZE İNGİLTERE'DE HAFTALIK KAZANÇLAR

Johnny Haynes (1961-Fulham) : 100 Pound

Kevin Keegan (1974-Liverpool) : 500 Paund

Bryan Robson (1981-M.United) : 1.000 Paund

Alan Shearer (1992-Blackburn) 5.000 Paund

John Barnes (1994-Liverpool) : 10.000 Paund

Roy Keane (1999-M.United) : 50.000 Paund

Sol Campbell ( 2001-Arsenal ) : 100.000 Paund

David Beckham (2002-M.United ) : 100.000 Paund

Andrei Shevchenko 130.000 Paund



