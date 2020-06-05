Premier Lig fikstürü belli oldu

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlama kararı alan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:
17 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal
19 HAZİRAN CUMA
Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United
20 HAZİRAN CUMARTESİ
Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace
21 HAZİRAN PAZAR
Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool
22 HAZİRAN PAZARTESİ
Manchester City-Burnley
23 HAZİRAN SALI
Leicester City-Brighton
Tottenham-West Ham United
24 HAZİRAN ÇARŞAMBA
Manchester United-Sheffield United
Newcastle United -Aston Villa
Norwich City-Everton
Wolverhampton-Bournemouth
Liverpool-Crystal Palace
25 HAZİRAN PERŞEMBE
Burnley-Watford
Southampton-Arsenal
Chelsea-Manchester City
27 HAZİRAN CUMARTESİ
Aston Villa-Wolverhampton
28 HAZİRAN PAZAR
Watford-Southampton
29 HAZİRAN PAZARTESİ
Crystal Palace-Burnley
30 HAZİRAN SALI
Brighton-Manchester United
1 TEMMUZ ÇARŞAMBA
Arsenal-Norwich City
Bournemouth-Newcastle United
Everton-Leicester City
West Ham-Chelsea
2 TEMMUZ PERŞEMBE
Sheffield United-Tottenham
Manchester City-Liverpool.