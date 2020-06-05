Premier Lig fikstürü belli oldu

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlama kararı alan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Aston Villa-Sheffield United

Manchester City-Arsenal

19 HAZİRAN CUMA

Norwich City-Southampton

Tottenham-Manchester United

20 HAZİRAN CUMARTESİ

Watford-Leicester City

Brighton-Arsenal

West Ham United-Wolverhampton

Bournemouth-Crystal Palace

21 HAZİRAN PAZAR

Newcastle United-Sheffield United

Aston Villa-Chelsea

Everton-Liverpool

22 HAZİRAN PAZARTESİ

Manchester City-Burnley



23 HAZİRAN SALI

Leicester City-Brighton

Tottenham-West Ham United

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Manchester United-Sheffield United

Newcastle United -Aston Villa

Norwich City-Everton

Wolverhampton-Bournemouth

Liverpool-Crystal Palace

25 HAZİRAN PERŞEMBE

Burnley-Watford

Southampton-Arsenal

Chelsea-Manchester City

27 HAZİRAN CUMARTESİ

Aston Villa-Wolverhampton

28 HAZİRAN PAZAR

Watford-Southampton

29 HAZİRAN PAZARTESİ

Crystal Palace-Burnley

30 HAZİRAN SALI

Brighton-Manchester United

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Arsenal-Norwich City

Bournemouth-Newcastle United

Everton-Leicester City

West Ham-Chelsea

2 TEMMUZ PERŞEMBE

Sheffield United-Tottenham

Manchester City-Liverpool.