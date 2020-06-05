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Spor

Premier Lig fikstürü belli oldu

05 Haziran 2020 15:11

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlama kararı alan İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:

17 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal

19 HAZİRAN CUMA

Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United

20 HAZİRAN CUMARTESİ

Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace

21 HAZİRAN PAZAR

Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool

22 HAZİRAN PAZARTESİ

Manchester City-Burnley

23 HAZİRAN SALI

Leicester City-Brighton
Tottenham-West Ham United

24 HAZİRAN ÇARŞAMBA

Manchester United-Sheffield United
Newcastle United -Aston Villa
Norwich City-Everton
Wolverhampton-Bournemouth
Liverpool-Crystal Palace

25 HAZİRAN PERŞEMBE

Burnley-Watford
Southampton-Arsenal
Chelsea-Manchester City

27 HAZİRAN CUMARTESİ

Aston Villa-Wolverhampton

28 HAZİRAN PAZAR

Watford-Southampton

29 HAZİRAN PAZARTESİ

Crystal Palace-Burnley

30 HAZİRAN SALI

Brighton-Manchester United

1 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Arsenal-Norwich City
Bournemouth-Newcastle United
Everton-Leicester City
West Ham-Chelsea

2 TEMMUZ PERŞEMBE

Sheffield United-Tottenham
Manchester City-Liverpool.

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