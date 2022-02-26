Premier Lig devi, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen ve zirve yarışının uzağında kalan Manchester United, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine takımı devralan ve sezon sonunda danışman rolüne geçecek Ralf Rangnick, takımın yeni menajeri için arayışlarına devam ederken gelecek sezonun kadrosunu da oluşturuyor.

2020/21 sezonu Milan'da tamamlayan ve sezon başında ligin bir diğer ekibi Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyor.

InterLive'da yer alan haberde Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Manchester United'ın 18-20 milyon Euro önerebileceği ifade edilirken Inter'in 30 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.

15 gole direkt katkı

Inter formasıyla bu sezon 31 maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 6 gol ve 9 asist kaydetti.

İtalya Serie A'da dün oynanan maçta Genoa'yla 0-0 berabere kalarak ilk sıraya yükselme şansını kaybeden Inter, ligde topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.