Premier Lig'den Vedat Muriqi'e iki talip çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, “Satmamız için çok ekstra bir teklif gelmesi lazım” dediği Vedat Muriqi'ye İngiltere Premier Lig'den WBA ve Tottenham'ın talip olduğu iddia edildi.



Tottenham, sezonun bitmesiyle birlikte harekete geçmeye hazırlanıyor. Harry Kane’e alternatif forveti bulunmayan Kuzey Londra ekibinin kısa sürede Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.



Slaven Bilic yönetiminde Premier Lig’e geri dönen West Bromwich’in gözü de Vedat Muriqi'de. Hırvat menajerin istediği golcü oyuncu için WBA’nın ilk etapta fiyat araştırması yapacağı öğrenildi.