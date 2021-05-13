Premier Lig'den 4.5 milyar sterlin değerinde yayın anlaşması

Premier Lig; Sky Sports, BT Sport, Amozan Prime Video ve BBC Sport'u içeren 3 yıllık yeni bir yayın sözleşmesiyle birlikte 4.5 milyar sterlini aşan bir anlaşma imzaladı. Mevcut yayıncılar, 2022-25 dönemini kapsayacak şekilde üç sezon daha yayın haklarını elinde bulunduracak.

DAZN gibi rakip yayıncıların, rekabetçi bir açık artırma için yayın haklarına teklif verememekten mutsuz oldukları ifade edildi. İngiliz hükümetinin, başka hiçbir yayıncının teklif verememesine rağmen bu sürecin rekabet yasasını ihlal etmediğini onayladı.

Salgının yarattığı mali krize dikkat çeken Premier Lig CEO'su Richard Masters, "Yayın ortaklarımıza Premier Lig'e devam eden bağlılıkları ve futbol piramidine verdikleri destek için şükranlarımızı sunmak istiyorum. Covid-19'un futbol üzerinde önemli bir etkisi oldu ve yayın ortaklarımızla yapılan yeni anlaşmalar belirsizliği azaltacak, istikrar oluşturacak ve futbol piramidi içinde güveni artıracak" dedi.