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Spor

Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin

İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti

27 Mayıs 2020 16:12

İngiltere Premier Lig kulüpleri, temaslı antrenmanlara başlama kararı aldı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, gruplar halinde çalışan oyuncuların temaslı antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

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