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Spor

Premier Lig'de tarihi geri dönüş: Tottenham, 90+5. dakikasına 2-1 yenik girdiği Leicester maçını 3-2 kazandı

20 Ocak 2022 09:53

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasının erteleme maçında Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Leicester City, 90+4. dakikasına 2-1 önde girdiği karşılaşmada rakibine 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Premier Lig'de erteleme maçında Leicester City ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren maç, büyük bir heyecana sahne oldu.

Ev sahibi ekip 24. dakikada Patson Daka ile 1-0 öne geçti. Tottenham'ın cevabı 38. dakikada Kane ile geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Çağlar Söyüncü ve takım arkadaşları, 76. dakikada James Maddison'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

Tottenham'ın golleri, 90+5 ve 90+7'de geldi. Bu dakikalarda sahne alan Hollandalı oyuncu Steven Bergwijn, Tottenham'ı deplasmanda 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

3 puanı alan Tottenham, 36 puanla 5. sırada yer aldı. Leicester ise 25 puanla 10. sırada kaldı.

Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü ise 90 dakika sahada kaldı.

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