Premier Lig’de sadece 10 kulüp için tribünler açılıyor

Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Brighton ve Southampton ise, ‘Seviye 2’de yer aldıkları için tribünlerine 2000 taraftarı alabilecek takımlar arasında.
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, “Premier Lig ve kulüplerimiz, tüm taraftarların mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde geri dönmesi konusunda kararlıdır” denildi. EFL yönetimi ise, “Taraftarların geri dönüşü, sınırlı kapasitede bile olsa önemli bir adım. Gelecek haftalarda gelişmeleri izleyeceğiz ve tüm kulüplerin taraftarlarını ağırlamasını sağlamak için hükümetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
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Covid-19 kısıtlama aşamaları ne anlama geliyor?
- Seviye 1- Bu seviyededeki bölgelerin kulüpleri, gelecek Çarşamba’dan itibaren 4000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 1’de yaşayan taraftarlar, Seviye 1 ve Seviye 2 bölgelerine seyahat edebilecek ancak tüm yerel kısıtlamalara uymak şartıyla. “Gerekli” olmadıkça Seviye 3 bölgelerine seyah etmemeleri tavsiye ediliyor ancak, daha uzun bir yolculuk sırasında bu bölgelerden geçebilirler.
- Seviye 2- Bu bölgelerdeki kulüpler en fazla 2000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 2’de yaşayanlar, Seviye 1 ve Seviye 2’ye seyahat edebilir. Aynı Seviye 1’de olduğu gibi gerekmedikçe Seviye 3 bölgelerine seyahat etmemeleri öneriliyor.
- Seviye 3- Bu alanlardaki kulüpler seyircisiz oynamaya devam edecek. Seviye 3’te yaşayanlar “gerekli” olmadıkça İngiltere’nin diğer bölgelerine seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor. Özetle bu seviyedeki taraftarların futbol maçlarına katılmalarına izin verilmeyecek.
- Genel kurallar: Maçlara katılan herkesi test ve izleme kurallarına uyulması için kimliklerini ibraz etmekle yükümlü. Bu nedenle bilet alırken bütün iletişim bilgileri alınacak. Ayrıca bilet alanlar, uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Taraftarların birbirlerine sarılması yasaklar arasında yer alırken, yiyecek ve içecek tüketiminde bazı kısıtlamalar olabilir. Ancak tezahürat yapmak serbest olacak.