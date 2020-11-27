Premier Lig’de sadece 10 kulüp için tribünler açılıyor

Kasım ayı başında ülke çapında karantina ilan eden İngiltere'de maçların seyircisiz oynatılması kararı revize edilirken, sadece 10 Premier Lig ekibinin tribünlere sınırlı sayıda taraftar almasına izin verildi. Gelecek haftadan itibaren, Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Brighton ve Southampton tribünlerine 2 bin taraftar alabilecek.

Sözcü Skor'un haberine göre; maçların seyircisiz oynatılması kararının devam edeceğinin açıklandığı Premier Lig’de, tribünlerin kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 takımın yer aldığı Premier Lig’de, gelecek hafta Çarşamba gününden itibaren şimdilik sadece 10 takımın tribünlere taraftar almasına izin verildi. Alınan karara göre; Seviye 1’de yer alan takımlar 4000, Seviye 2’dekiler 2000 taraftarı ağırlayabilecek. Seviye 3’te bulunan takımlar ise seyircisiz oynamaya devam edecek. Henüz Seviye 3’e ulaşan bir takım yok ama Seviye 2’de yer alan 10 takım gelecek hafta turnikeleri açmaya hazırlanıyor.

Leeds ve Newcastle ile birlikte, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, West Bromwcih Albion, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Sheffield United ve Burnley şimdilik kendi sahalarında oynayacakları maçlara seyircisiz çıkacak takımlar.