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Spor

Premier Lig’de sadece 10 kulüp için tribünler açılıyor

27 Kasım 2020 14:20

Kasım ayı başında ülke çapında karantina ilan eden İngiltere'de maçların seyircisiz oynatılması kararı revize edilirken, sadece 10 Premier Lig ekibinin tribünlere sınırlı sayıda taraftar almasına izin verildi. Gelecek haftadan itibaren, Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Brighton ve Southampton tribünlerine 2 bin taraftar alabilecek.

Sözcü Skor'un haberine göre; maçların seyircisiz oynatılması kararının devam edeceğinin açıklandığı Premier Lig’de, tribünlerin kademeli olarak açılmasına karar verildi. 20 takımın yer aldığı Premier Lig’de, gelecek hafta Çarşamba gününden itibaren şimdilik sadece 10 takımın tribünlere taraftar almasına izin verildi. Alınan karara göre; Seviye 1’de yer alan takımlar 4000, Seviye 2’dekiler 2000 taraftarı ağırlayabilecek. Seviye 3’te bulunan takımlar ise seyircisiz oynamaya devam edecek. Henüz Seviye 3’e ulaşan bir takım yok ama Seviye 2’de yer alan 10 takım gelecek hafta turnikeleri açmaya hazırlanıyor.

Leeds ve Newcastle ile birlikte, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, West Bromwcih Albion, Wolverhampton Wanderers, Leicester City, Sheffield United ve Burnley şimdilik kendi sahalarında oynayacakları maçlara seyircisiz çıkacak takımlar.

Liverpool, Everton, Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Brighton ve Southampton ise, ‘Seviye 2’de yer aldıkları için tribünlerine 2000 taraftarı alabilecek takımlar arasında.

 

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, “Premier Lig ve kulüplerimiz, tüm taraftarların mümkün olan en kısa sürede güvenli bir şekilde geri dönmesi konusunda kararlıdır” denildi. EFL yönetimi ise, “Taraftarların geri dönüşü, sınırlı kapasitede bile olsa önemli bir adım. Gelecek haftalarda gelişmeleri izleyeceğiz ve tüm kulüplerin taraftarlarını ağırlamasını sağlamak için hükümetle çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

  • Covid-19 kısıtlama aşamaları ne anlama geliyor? 

  • Seviye 1- Bu seviyededeki bölgelerin kulüpleri, gelecek Çarşamba’dan itibaren 4000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 1’de yaşayan taraftarlar, Seviye 1 ve Seviye 2 bölgelerine seyahat edebilecek ancak tüm yerel kısıtlamalara uymak şartıyla. “Gerekli” olmadıkça Seviye 3 bölgelerine seyah etmemeleri tavsiye ediliyor ancak, daha uzun bir yolculuk sırasında bu bölgelerden geçebilirler.
  • Seviye 2- Bu bölgelerdeki kulüpler en fazla 2000 seyirci ağırlayabilir. Seviye 2’de yaşayanlar, Seviye 1 ve Seviye 2’ye seyahat edebilir. Aynı Seviye 1’de olduğu gibi gerekmedikçe Seviye 3 bölgelerine seyahat etmemeleri öneriliyor.
  • Seviye 3- Bu alanlardaki kulüpler seyircisiz oynamaya devam edecek. Seviye 3’te yaşayanlar “gerekli” olmadıkça İngiltere’nin diğer bölgelerine seyahat etmeleri tavsiye edilmiyor. Özetle bu seviyedeki taraftarların futbol maçlarına katılmalarına izin verilmeyecek.
  • Genel kurallar: Maçlara katılan herkesi test ve izleme kurallarına uyulması için kimliklerini ibraz etmekle yükümlü. Bu nedenle bilet alırken bütün iletişim bilgileri alınacak. Ayrıca bilet alanlar, uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilecek. Taraftarların birbirlerine sarılması yasaklar arasında yer alırken, yiyecek ve içecek tüketiminde bazı kısıtlamalar olabilir. Ancak tezahürat yapmak serbest olacak.

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