Premier Lig'de Okay Yokuşlu maçın adamı seçildi

İngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion forması giyen Milli oyuncu Okay Yokuşlu, 1-0 kazanılan Brighton maçının en iyi oyuncusu seçildi.

West Bromwich Albion sahasında Brighton'ı 1-0 yenerken konuk takım kullandığı iki penaltıyı da gole çevirememişti. Milli oyuncu Okay Yokuşlu, 90 dakika sahada kalırken 42 kez topla buluştu ve %87 pas başarı oranı yakaladı

Okay Yokuşlu böylece WBA taraftarı tarafında maçın adamı seçildi. Celta Vigo'dan devre arasında takıma katılan Okay, Premier Lig'de 4 maça çıktı.