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Spor

Premier Lig'de kasım ayının futbolcusu Trent Alexander-Arnold

Ödülü ekim ayında da Alexander-Arnold'ın takım arkadaşı Mısırlı Muhammed Salah almıştı

10 Aralık 2021 14:40

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Trent Alexander-Arnold, kasım ayının futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 23 yaşındaki İngiliz yıldızın aralarında Joao Cancelo, Diogo Jota ve Bernardo Silva'nın da yer aldığı 5 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Ekim ayında takım arkadaşı Salah almıştı

Kasım ayında üç maçta forma giyen Alexander-Arnold, rakip fileleri bir kez havalandırırken, dört golün de pasını verdi.

Ödülü ekim ayında da Alexander-Arnold'ın takım arkadaşı Mısırlı Muhammed Salah almıştı.

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